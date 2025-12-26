Қырғызстан баcшысы сайлауға қатыспағандарға айыппұл салуды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM — IV Ұлттық құрылтай қорытындысын шығару барысында Садыр Жапаров Жогорку Кенеш депутаттарына азаматтардың сайлауға міндетті түрде қатысуын қарастыратын заң жобасын дайындауды ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қырғызстан басшысы жақында ғана өткен сайлауда дауыс берушілердің небәрі 37 пайызы келген (өткен сайлаудағыдан 200 мың адамға ғана көп) парламент сайлауындағы сайлаушылар санының аздығы туралы пікір білдірді. Президенттің сөзіне қарағанда сайлауда қашықтан дауыс беру мүмкіндігі жасалған. Сондай-ақ дауыс беру учаскелері базарлар мен сауда орталықтарында және шет мемлекеттерде де ұйымдастырлған.
— Мен көрсеткіш 70 пайызға жетеді деп үміттендім. Біз өзіміз өте бейқамбыз, сөйтіп отырып, депутаттарды сынағанды жақсы көреміз. Сайлау учаскесіне көбіне даусын «сататындар» келеді, ал даусын сатпайтындар сайлауға келмейді және бұл іске селқос қарайды, -деді ол.
Президент Жогорку Кенеш депутаттарына елдің әрбір азаматын дауыс беруге міндеттейтін құжат дайындауды тапсырды. Құжатқа Сингапур тәжірибесінің негізінде сайлауға келмегені үшін айыппұл салу және ендігі сайлауда дауыс беру құқығынан айыру жазасын енгізуді ұсынды.
Еске сала кетейік, 25–26 желтоқсан күндері Бішкекте мемлекет басшысының, Министрлер кабинетінің мүшелерінің, парламент депутаттарының, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару өкілдерінің, сондай-ақ елдің барлық өңірлерінен келген 690 делегаттың қатысуымен IV Халықтық құрылтай өтті.
Құрылтай отырысында Президент Қырғызстанның дамуына тікелей әсер ететін қоғамдық маңызы зор мәселелер мен басым бағыттарды көтерді. Негізгі назар мұғалім мен дәрігер мамандықтарының беделін арттыруға, азаматтарды әлеуметтік қорғауға, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт салалары қызметкерлерінің жалақысын өсіруге, сондай-ақ әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылықты түбегейлі жою мәселесіне аударылды.
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес, Ыстықкөлдегі су деңгейінің төмендеуі секілді өзекті тақырыптар да кеңінен талқыланды.
Президент Садыр Жапаров мемлекеттің сыртқы қарызды қашан өтеуді жоспарлап отырғанын да мәлімдеді.