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    Қырғызстан экономикасы жеті айда 11,1%-ға өсті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстанның ішкі жалпы өнімі (ІЖӨ) биыл қаңтар-шілде айларында, алдын ала бағалау бойынша, 1 трлн 172,7 млрд сомды (шамамен 13,4 млрд АҚШ доллары) құрады. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 11,1%-ға жоғары. Бұл туралы Қырғызстан Ұлттық статистика комитеті хабарлады.

    Қырғызстан экономикасы жеті айда 11,1%-ға өсті
    Коллаж: e-cis.info

    Комитеттің мәліметінше, экономикалық өсімге қызмет көрсету саласы, тауар өндіру салалары және өнімдерге салынатын таза салықтар үлес қосқан.

    ІЖӨ құрылымында қызмет көрсету саласының үлесі 49,8%, тауар өндіру салаларының үлесі 34,2%, ал өнімдерге салынатын таза салықтардың үлесі 16% болды.

    Есепті кезеңде өнеркәсіп өндірісінің көлемі 11,2%-ға артты. Құрылыс саласындағы өсім 1,6 есені, көтерме және бөлшек саудада 4%-ды құрады.

    Ауыл, орман және балық шаруашылығындағы көрсеткіш 6%-ға, қонақүйлер мен мейрамханалар қызметінің көлемі 9,3%-ға өсті.

    Биыл қаңтар-маусым айларында Қырғызстанның сыртқы және өзара тауар саудасының көлемі 7,9 млрд долларды құрап, былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 1,4%-ға артты.

    Сауда көлемінің өсуіне импорттың 3,7%-ға артуы әсер етті. Ал экспорт, керісінше, 11,1%-ға төмендеді.

    Елдің жалпы тауар айналымында экспорттың үлесі 13,5%, импорттың үлесі 86,5% болды.

    Еске сала кетсек, Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы АӨК өнімдерінің тауар айналымы 41,5%-ға өсті.

    Экономика Әлем жаңалықтары Статистика Экспорт Жалпы ішкі өнім Импорт Қырғызстан
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
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