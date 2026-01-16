Қырғызстан макулатура экспортына тыйым салды
БІШКЕК. KAZINFORM – Қырғызстанда қайта өңделген қағаз бен картон экспортына мораторий енгізілді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Министрлер кабинетінің кабылданған қаулысына сәйкес, ЕАЭО СЭҚ ТН коды бойынша жіктелген тауарларды алты ай бойы экспорттауға тыйым салынады.
Бұл шаралар ішкі нарықты қолжетімді шикізатпен қамтамасыз етуге бағытталған.
Қырғыз Республикасының Экономика және сауда министрлігіне белгіленген тәртіппен Дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразиялық экономикалық комиссияны, ал Сыртқы істер министрлігіне ТМД Атқарушы комитетін уақытша тыйым салу туралы хабардар ету тапсырылды. Қырғыз Республикасы Министрлер кабинетінің жанындағы Мемлекеттік кеден қызметі мен Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің Шекара қызметі тауарлардың заңсыз экспортының алдын алу үшін қажетті шараларды қабылдауы тиіс.
Бұған дейін Қырғызстанда электронды темекі импортына тыйым салынғанын жазған болатынбыз.