Қырғызстан мал мен ет импортына ветеринарлық бақылауды күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстанда жануарлардың қауіпті ауруларының енуі мен таралуының алдын алу үшін ветеринарлық-санитарлық бақылау күшейтілді, деп хабарлайды Kazinform Бішкектегі ветеринарлық қызметтің эпизоотиялық бақылау департаментіне сілтеме жасап.
Профилактика жануарлардың жұқпалы ауруларының қоздырғыштарының, сондай-ақ ветеринариялық және биологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін өнімдер мен азық-түліктердің елге әкелінуіне және таралуына жол бермеуге бағытталған.
Дүниежүзілік жануарлар денсаулығының ақпараттық жүйесінің (WAHIS) деректеріне сүйене отырып, агенттік жануарлардың жұқпалы ауруларының ошақтары тіркелген елдерден немесе аймақтардан жануарлар мен жануарлардан алынатын өнімдерді әкелуге уақытша шектеулер енгізуге рұқсат береді.
