Қырғызстан мас күйінде көлік жүргізу үшін жазаны күшейтті
БІШКЕК. KAZINFORM – Ел парламенті жол қауіпсіздігіне қатысты заңнамалық түзетулерді үшінші оқылымда қабылдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.
Түзетулерге сәйкес, жол қозғалысы ережелерін бұзған жүргізушілер жауапкершілігі күшейтілді.
Атап айтқанда:
* жүргізушінің жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін және көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзып, салдарынан денсаулыққа жеңіл зиян келтірілген жағдайда үш жылға дейін белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, 80 мыңнан 100 мың сомға дейін (431 мыңнан 539 мың теңгеге дейін) айыппұл салу;
* жүргізушінің жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін және көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзып, салдарынан денсаулыққа ауыр зиян келтірілген жағдайда 100 мыңнан 200 мың сомға дейін (539 мыңнан 1 078 000 теңгеге дейін) айыппұл салу немесе үш жылдан алты жылға дейін белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып бес жылға дейін бас бостандығынан айыру;
• денсаулыққа аса ауыр зиян келтіргені үшін алты жылдан тоғыз жылға дейінгі мерзімге белгілі бір қызметпен айналысуға тыйым салумен қатар бес жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру;
• алкоголь, есірткі немесе басқадан масаю күйінде жол-көлік оқиғасын жасап, салдарынан денсаулыққа жеңіл немесе ауыр зиян келтіргені үшін алты жылдан тоғыз жылға дейінгі мерзімге белгілі бір қызметпен айналысуға тыйым салумен қатар бес жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру;
* Мас күйінде жол қозғалысы ережелерін бұзу, соның салдарынан денсаулыққа аса ауыр зиян келтіргені үшін сегіз жылдан он жылға дейін бас бостандығынан айырумен қатар белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан тоғыз жылдан он екі жылға дейін айыру;
* көлікті мас күйінде қайта жүргізгендер 100 мыңнан 150 мың сомға дейін (539 мыңнан 808 мың теңгеге дейін) айыппұл салумен қатар белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айыру немесе бір жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланады.
Заң жобасы сонымен қатар көлік құралын теміржол жолында, туннельде, көпірде, жаяу жүргіншілер өткелінде, көрінуі шектеулі қиылыста, тротуарларда, пандустарда, мүгедектерге арналған орындарда қалдырған немесе төтенше жағдайлар қызметі, құқық қорғау органдары, коммуналдық қызметтер немесе қоғамдық көліктің жұмысына кедергі келтірген жағдайда оны арнайы тұраққа мәжбүрлеп сүйретуге жол береді. Көлікті сүйрету және сақтау шығындарын жүргізуші өтейді.
