    14:55, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Қырғызстан мектептерінде энергияны үнемдеу шаралары енгізіліп отыр

    БІШКЕК. KAZINFORM — Ел бойынша білім беру мекемелерінде электр энергиясын үнемдеу шаралары енгізіліп отыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі. 

    Фото: Freepik.com

    Қырғызстан Республикасының Білім министрлігі хабарлағандай, оқу процесі аяқталғаннан кейін (барлық сабақ аяқталған соң) электр қуатын сынып бөлмелерін тазалауға кететін уақытты санағанда 60 минуттан кешіктірмей өшіру керек.

    — Бұл шектеу ғимараттың жұмыс істеуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін инженерлік жүйелер мен жабдықтарға қатысты қолданылмайды. Бұл талаптар студенттерді жатақханамен қамтамасыз ететін нысандар мен мекемелерге, соның ішінде жатақханаға қолданылмайды, — деп атап өтті ведомство.

    Бұған дейін Қырғызстанда электр энергиясына шектеусіз тарифтер алынатынын жазған едік

