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    Қырғызстан мен Өзбекстан тауар айналымын 2 млрд долларға дейін арттыруды көздеп отыр

    БІШКЕК. KAZINFORM — Шолпан-Атада қырғыз-өзбек екіжақты ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссиясының 12-ші отырысы өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.

    Қырғызстан мен Өзбекстан тауар айналымын 2 млрд долларға дейін арттыруды көздеп отыр
    Фото: Turkic World

    Отырыс Қырғызстан премьер-министрі Адылбек Қасымалиев пен Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Ариповтың тең төрағалығымен өтті.

    Қырғыз үкіметінің басшысы Қырғызстанның Өзбекстанмен сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге ерекше мән беретінін атап өтті.

    — 2025 жылдың қорытындысы бойынша елдеріміз арасындағы сауда айналымы 1 млрд доллардан асты, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 19%-ға көп. Соңғы бес жылда ол екі есе өскен. Біз бірлесіп 2030 жылға қарай өзара сауда көлемін 2 млрд долларға дейін арттыру мақсатын қойдық, — деді Адылбек Қасымалиев.

    Тараптар «Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан» теміржол жобасының белсенді түрде жүзеге асырылып жатқанын растады. Қамбарата-1 су электр станциясының стратегиялық құрылысы бойынша бірлескен жұмыс та атап өтілді.

    Кездесудің бас нәтижесі логистика және агроөнеркәсіп салаларындағы келісімдерді ресімдейтін Хаттамаға қол қою болды. 

    Экономика Әлем жаңалықтары Өзбекстан Қырғызстан
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Авторлар