Қырғызстан сыртқы қарыздарын қашан жабады
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Садыр Жапаров халыққа жолдауында елдің сыртқы қарызын 2035 жылы түгелдей жабатынын айтты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қырғыз көшбасшысы соңғы 30 жылда жиналған ішкі және сыртқы қарыз мәселесіне толығырақ тоқталды.
Оның айтуынша, қарызды қайтару мен күрделі мәселелерді шешу уақыты оның президенттік мерзімімен тұспа тұс келді. Толығырақ тоқталсақ:
· 2020 жылы — 31 млрд сом;
· 2021 жылы — 30 млрд сом;
· 2022 жылы — 34 млрд сом;
· 2023 жылы — 53 млрд сом;
· 2024 жылы — 60 млрд сом;
· 2025 жылы — 79 млрд сом қайтарылды.
Соңғы 5 жылда сыртқы қарызды жабуға 170,5 млрд сом ($1,9 млрд), ішкі қарызды жабуға 114,9 млрд сом ($1,4 млрд), жалпы — 285,4 млрд сом ($3,3 млрд) жұмсалды.
— Біз 2035 жылға қарай сыртқы қарыздардан толықтай, еш қиындықсыз құтыламыз. Бұл жоспар жоғары қарқынды экономикалық өсімнің арқасында жүзеге аспақ. Осындай екпіндегі экономикалық өсім алдағы 15-20 жылда сақталады деген болжам бар. Елде ауқымды жобалар іске асырылып, жаңа инвестициялар түсіп жатқандықтан елімізде ЖІӨ тек өсе береді. Мемлекеттік қарыздың тұрақтылық деңгейі оның ЖІӨ-ге қатынасы арқылы анықталады. Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 42%-ға жетсе, бұрын 68–84% шамасында болды. Сол үшін уайымдауға еш себеп жоқ. Барлық тартылған қаражат тек экономиканы дамытуға бағытталады, бұл өз кезегінде ЖІӨ-нің әрі қарай өсуіне түрткі болады, — деп атап өтті Президент.
Садыр Жапаровтың мәлімдеуінше, қазіргі қарыздар тек нақты, жүйелі жобалар үшін алынады. Оның сөзінше, қарыздар бюджеттен өтелмейді, себебі әр жоба өз өзін ақтап отырады.
— Мен сыртқы қарыздың көрсеткіштерімен спекуляция жасап, дүрбелең туғызып, жағдайды трагедия ретінде көрсетіп, халықты дүрліктіруге тырысатындарға назар аудармауды сұраймын, — деді президент қырғызстандықтарға.
Айта кетейік, бұдан бұрын Қырғызстан президенті Садыр Жапаров халыққа жолдауында елдегі тұрақтылықты шайқалтпақ болған кез келген әрекет сәтсіз аяқталатынын ескерткен еді.
Кәмилә Мүлік