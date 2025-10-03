Қырғызстанда әр бесінші студент ұстаздық мамандықты таңдайды
АСТАНА. KAZINFORM — 2024-2025 оқу жылында елдегі жоғары оқу орындары 8 мыңнан астам болашақ мұғалімді даярлап шығарды, деп хабарлайды Кабар.
2014 жылы Қырғызстанда Үкімет қаулысымен жыл сайын 5 қазанда атап өтілетін Білім беру қызметкерлерінің күні ресми түрде бекітілді.
Салалық ведомстволардың деректеріне сәйкес, республикадағы жұмыс істейтін халықтың шамамен 10%-ы білім беру саласында еңбек етеді. Қазіргі таңда елде 5 мыңға жуық мектепке дейінгі, мектеп, орта және жоғары білім беру ұйымы жұмыс істейді. Бұл мекемелерде 131 мыңнан астам педагог еңбек етіп, 2 миллионнан астам бала, оқушы және студентті оқытып, тәрбиелеуде.
2024-2025 жаңа оқу жылында елде 2 394 күндізгі жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді, онда 94 мыңға жуық мұғалім қызмет атқарады:
-
Қалалық жерлерде — 33 мыңнан астам педагог,
-
Ауылдық жерде — 60 мыңнан астам мұғалім еңбек етіп келеді.
Қырғызстанда мұғалім мамандығы дәстүрлі түрде әйелдердің кәсібі болып саналады: мектеп мұғалімдерінің 87%-ы — әйелдер, олардың 8%-ы басшылық қызметте (директор немесе директордың орынбасары). Сонымен қатар педагогтердің кәсіби дайындығы жоғары деңгейде — мұғалімдердің 87%-ы жоғары білімге ие.
Мектептердегі орташа жүктеме — бір мұғалімге 16 оқушыдан келеді. Қалалық мектептерде бұл көрсеткіш 20 оқушыға дейін жетсе, ауылдық жерлерде — шамамен 15 оқушыны құрайды.
Елде мұғалім мамандығына деген қызығушылық сақталып отыр. Себебі Қырғызстан ЖОО студенттерінің әр бесіншісі педагогикалық бағытты таңдайды.
