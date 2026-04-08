Қырғызстанда ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің жалақысы өседі
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан президенті Садыр Жапаровтың бастамасымен биыл жалақыны кезең-кезеңімен арттыру процесі басталды, деп жазады Кабар.
Бұл туралы Министрлер кабинетінің төраға орынбасары — Президент әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев мәлімдеді.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта жалақы өсімі әлеуметтік сала қызметкерлерін қамтыған, ал күзде басқа мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің де еңбекақысы артады. Ауыл шаруашылығы министрлігінде ең көп қызметкер Су ресурстары қызметінде жұмыс істейді.
— Биыл сіздердің де жалақыларыңыз өседі. 1 сәуірден бастап техникалық және кіші қызмет көрсетуші персоналға ай сайын 5 мың сом көлемінде қосымша төлем белгіленді. Ал 1 қыркүйектен бастап негізгі қызметкерлердің жалақысы 15 мың сомға дейін ұлғайтылады. Сонымен қатар еңбек күрделілігі үшін үстемақы 25%-дан 50%-ға дейін өседі, — деді Қасымалиев.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Қырғызстанда мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысы 100%-ға өседі.
Сонымен қатар, 1 сәуірден бастап медицина саласы қызметкерлерінің жалақысы 100%-ға артатынын хабарладық.