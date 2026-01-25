Қырғызстанда бір аптада жүргізуші куәлігін ауыстыруға 79 мыңға жуық өтінім түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғыз Республикасында жүргізуші куәліктерін ауыстыруға сұраныс артты, деп хабарлайды Кабар.
Президент істерін басқарушы Каныбек Туманбаев «Унаа» мемлекеттік мекемесінде жоспардан тыс тексеру жүргізіп, мекеменің қызметімен танысты.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, тексеру барысында автокөлік құралдарын тіркеу және қайта тіркеу, жүргізуші куәліктерін беру және ауыстыру процестері, азаматтарға қызмет көрсету ұйымы, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарының сақталуы бақылауға алынды.
Туманбаев ескі мерзімсіз жүргізуші куәліктерінде азаматтардың 20–30 жыл бұрынғы фотосуреттері қолданылатынын атап өтті, бұл жеке тұлғаны нақты сәйкестендіруді қиындатады.
Сонымен қатар, мұндай құжаттарда қорғаныш элементтері жеткіліксіз және оларды қолдан жасау оңай, бұл қауіпсіздікке тікелей қатер төндіреді.
Сондай-ақ ескі үлгідегі жүргізуші куәліктері шетелде заңды құжат ретінде танылмайды, яғни халықаралық деңгейде легализацияланбаған.
Осыған байланысты мемлекетте қатаң тәртіп сақталуы тиіс екені, ал құжаттар заманауи талаптарға сай болуы қажет екені атап өтілді.
Президент істерін басқарушы жүргізуші куәліктерін беру және автокөлікті тіркеу саласында цифрландыруды дамыту, цифрлық сервистерді кеңейту және деректерді толық жаңарту жөнінде тапсырма берді.
Ведомствоның хабарлауынша, мерзімсіз жүргізуші куәліктерін ауыстыру аясында 2026 жылғы 15–21 қаңтар аралығында онлайн форматта — 46 431 өтінім, офлайн форматта — 32 528 өтінім қабылданған.
Жалпы саны — 78 959 өтінім. Бұл азаматтардың бұл мәселеге жоғары қызығушылық танытып отырғанын және көрсетілетін қызметтерге сұраныстың едәуір екенін көрсетеді.
Осыған дейін Қырғызстанда жүргізуші куәлігіне емтиханды ЖИ қабылдайтынын жазған едік.