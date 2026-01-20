21:33, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5
Қырғызстанда ет сататын мобильді дүкендер пайда болады
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан әлеуметтік бағамен ет сататын автодүкендерді іске қосу жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қырғызстан Ауыл шаруашылығы және су ресурстары министрлігінің мәліметінше, жобаның мақсаты - халықты, әсіресе шалғай аймақтарды жоғары сапалы және қолжетімді ет өнімдерімен қамтамасыз ету.
Заманауи мобильді ет сататын автодүкендердің іске қосылуы азық-түліктің қолжетімділігін арттырады және өндірушіден тұтынушыға тікелей жеткізуге мүмкіндік береді.
Бұған дейін Қырғызстанда ет бағасына мемлекеттік реттеу енгізілгенін хабарлаған едік.
Бұрынғы есептерде өткен жылдың алғашқы 10 айында елдегі тұтыну бағалары мен тарифтерінің өскені көрсетілген.