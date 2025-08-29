Қырғызстанда медициналық білімге мемлекеттік монополия енгізіледі
АСТАНА.KAZINFORM - Елде медицина саласының мамандарын даярлауға мемлекеттік монополия енгізіледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ел басшылығы қол қойған қаулыға сәйкес медицина және фармацевтика кадрларын даярлау, оларды қайта даярлау мен біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету, денсаулық сақтаудың басым мәселелері бойынша кешенді ғылыми зерттеулер жүргізу, білім беру ұйымдарының ресурстарын тиімді пайдалану және олардың материалдық-техникалық базасын нығайту жүйесі түбегейлі жетілдірілетін болады.
Қырғызстанда соңғы жылдары жекеменшік медициналық жоғары оқу орындарының саны қарқынды өсіп келе жатқаны, олардың көпшілігінде клиникалық базалардың жоқтығы, білім мен практикалық дағдылардың төмен деңгейі, білікті кадрлардың жеткіліксіздігі, практикалық дайындықтары аз дипломдар ресми түрде берілуі кең етек алған. Бұл медициналық білім беру жүйесіне деген сенімді әлсіретіп, қырғыз дипломының халықаралық мәртебесіне нұқсан келтіреді.
Құжатқа сәйкес, И.К.Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы (ҚММА) жоғары медициналық және фармацевтикалық білімі бар мамандарды даярлауға, медициналық және ғылыми кадрларды қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға айрықша құқығы бар жүйелі маңызды мемлекеттік жоғары оқу орны мәртебесін алды.
Барлық жекеменшік медициналық университеттер 2026 жылдың 1 маусымына дейін мемлекеттік аккредиттеуден өтуі тиіс. Аккредитациядан өткен оқу орындары кейінірек ҚММА филиалдарына немесе құрылымдық бөлімшелеріне айналуы мүмкін және оның толық академиялық және әдістемелік басқаруында болады.
Бұл ретте мемлекеттік аккредитациядан өтпеген жекеменшік оқу орындары ҚММА-ның толық академиялық және әдістемелік басшылығымен тек жоғары оқу орнына дейінгі дайындық курстары немесе оқу-клиникалық базалар форматында жұмыс істей алады.
