Қырғызстанда оқушылар жаппай астан уланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстан астанасы Бішкектегі мектепте жаппай улану оқиғасы болды — барлығы 58 адам ауруханаға жатқызылды, оның 54-і — балалар. Бұл туралы 24.kg хабарлады.
Қырғызстан Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 31 қазан күні науқастар қайталанатын құсу, диарея және қатты ауырсыну белгілерімен Республикалық жұқпалы аурулар клиникалық ауруханасына жеткізілді.
Уланғандардың түскі ас кезінде мектеп асханасында дайындалған шаурманы жегені белгілі болды. Барлығы 58 адам медициналық көмекке жүгінді, оның 54-і балалар, ал төртеуі ересектер.
9 науқас ауруханаға жатқызылды, олардың жағдайы тұрақты. Тексеруден кейін 49 адамға қажетті медициналық көмек көрсетіліп, үйінде емделуге жіберілді.
Науқастардың асқазандары жуылды, қажетті талдаулар алынды. Эпидемиологиялық тексерулер басталды.
Еске сала кетейік, Өзбекстанда 2 мыңға жуық бүлдіршін астан уланғаны жайлы жазған едік.