    14:18, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қырғызстанда Орталық Азия мемлекеттерінің ІІІ Парламентаралық форумы өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – 23 қыркүйекте Бішкекте Орталық Азия мемлекеттерінің ІІІ Парламентаралық форумы өтеді. Оның тақырыбы – «Орталық Азия елдерінің парламенттері: аймақты кешенді дамытудың тиімді шешімдері», - деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі Қырғызстан Республикасы Жогорку Кенеш баспасөз қызметіне сілтеме жасап. 

    Қырғызстанда Орталық Азия мемлекеттерінің ІІІ Парламентаралық форумы өтеді
    Фото: ҚР Жогорку Кенеш баспасөз қызметі

    Іс-шараға Орталық Азия елдерінің парламент басшылары қатысады.

    Форумның мақсаты – тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу, көші-қон процестерін реттеу және цифрлық ортаны дамыту үшін Орталық Азия елдері арасындағы парламентаралық ынтымақтастықты нығайту.

    Қатысушылар «Көші-қон және еңбек ағыны: азаматтардың құқықтарын және экономикалық тұрақтылықты заңнамалық қамтамасыз ету», «Орталық Азия елдеріндегі инвестициялық ахуалды жақсарту және экономикалық ашықтықты арттыру бойынша заңнамалық шаралар», «Парламент және цифрлық суверенитет: киберқауіпсіздік, цифрлық ортаны реттеу» сияқты тақырыптарды талқылайды.

    Еске сала кетсек, Орталық Азия мемлекеттерінің бірінші Парламентаралық форумы 2023 жылы Қазақстанда өтті. Онда Сенат спикері Орталық Азия елдерінің парламентаралық форумында Арал мәселесін көтерді.

