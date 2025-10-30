Қырғызстанда парламент сайлауына кандидаттарды ұсыну аяқталуға жақын
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғыз Республикасының Орталық сайлау комиссиясы 2025 жылғы 30 қазанда Жогорку Кенеш депутаттарын мерзімінен бұрын сайлауға кандидаттардан өтініш қабылдауды аяқтайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
ҚР ОСК дерегі бойынша, 2025 жылғы 30 қарашада өтетін сайлауға қатысуға ниет білдірген азаматтардан өтінішті қабылдау мерзімі – 30 қазан күні сағат 18:00-ге дейін.
Депутаттыққа үміткерлер 2 қарашаға дейін құжаттардың толық пакетін ұсынуы керек. Кандидаттарды тіркеу 9 қарашада аяқталып, 10 қарашадан сайлау алдындағы үгіт насихат жұмыстары басталады.
Шет елде тұратын және өзге елде жүрген қырғыз азаматтары үшін әлемнің 34 елінде 97 шетелдік сайлау учаскесі құрылды. Қазақстанда Қырғыз Республикасының азаматтары Астанадағы (ҚР-дағы Қырғызстан елшілігі), Алматыдағы (ҚР-дағы Қырғызстанның Бас консулдығы) және Атырау мен Қарағандыдағы учаскелерде дауыс бере алады.
Қырғызстанның сайлау және референдумдар жөніндегі орталық комиссиясы кезектен тыс парламент сайлауын бақылау үшін 29 халықаралық бақылаушыны аккредиттеген.
Қырғыз Республикасының президенті алдағы парламенттік сайлауды басынан аяғына дейін төреші ретінде жеке өзі қадағалайтынын мәлімдеді.