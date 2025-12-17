KZ
    Қырғызстанда шетел азаматтарына резидент-карта беріледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Енді Қырғызстанға келетін шетел азаматтары өз қызметін резидент-карта негізінде жүзеге асыратын болады. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің Консулдық департаментінің директоры Сейтек Жумакадыр уулу БАҚ өкілдеріне арналған брифингте мәлімдеді, деп Кабар агенттігі жазды.

    Ведомство басшысының айтуынша, резидент-картаға шетел азаматының жеке деректері енгізіледі.

    Атап айтқанда, картада мынадай мәліметтер болады:

    • шетел азаматының аты-жөні;

    • денсаулық жағдайына қатысты көрсеткіштер;

    • жалақы мөлшері;

    • салықтық аударымдар;

    • шақырушы тарап пен жұмыс беруші туралы ақпарат.

    Сонымен қатар резидент-карта банктік карта қызметін де атқарады.

    Сейтек Жумакадыр уулуның сөзінше, резидент-карталар жүйесі елдің және шетел азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әзірленген. Бұдан бөлек, бұл бастама бюрократиялық рәсімдерді азайтуға және уақыт үнемдеуге бағытталған.

    — Бір жағынан, елімізге кім келіп, қайда жұмыс істеп жүргенін білуіміз қажет. Екінші жағынан, шетел азаматтарының өз қауіпсіздігіне де баса назар аударуымыз керек, — деді ол.

    Іс-шара соңында Консулдық департаменттің директоры Қырғызстанда жұмыс істеп жүрген шетелдік компания қызметкерлеріне алғашқы резидент-карталарды табыстады.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қырғызстанда бағалар мен тарифтер өсіп жатқанын жаздық.

