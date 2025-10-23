Қырғызстанда тағы бір банк құрылады
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғыз Республикасының Ұлттық банкі жаңа қаржы институтын – «Берекет Банк» жабық акционерлік қоғамын құруға рұқсат берді. Тиісті шешімнің жуырда реттеуші органның отырысында қабылданғаны туралы Ұлттық банк мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform Кабар-ға сілтеме жасап.
Бұл – соңғы айларда Ұлттық банк тарапынан банк ашуға берілген төртінші рұқсат.
Мәселен, 2025 жылдың тамыз айында «Алма Финанс Банк» ЖАҚ, «Мурас Банк» ЖАҚ және «Асман Банк» ЖАҚ лицензия алған.
Бұдан бөлек, қыркүйек айында Ұлттық банк «Кылым Банк» ашуға рұқсат берген. Ал бұған дейін, 2025 жылдың қаңтарында Қырғыз Республикасының Министрлер кабинеті осы банкті 100 пайыз мемлекеттік қатысумен және жарғылық капиталы 1 млрд сом көлемінде құру туралы қаулы қабылдаған еді.
