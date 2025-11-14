Қырғызстанда жасанды интеллект болашақ жүргізушіден емтихан қабылдайды
АСТАНА. KAZINFORM — Елде жүргізуші куәлігі алу емтихандары енді күрделене түседі, деп хабарлайды Кабар.
Қырғыз Республикасында Көлік құралдары мен жүргізушілерді тіркеу мемлекеттік орталығының («Унаа») ғимараты Президент іс басқармасына берілді.
ҚР Президент іс басқармасының меңгерушісі Каныбек Туманбаев «Кабар» агенттігіне берген сұхбатында, бұл шешімнен кейін Президент Садыр Жапаров жиналыс өткізіп, кәсіпорынның жұмыс жағдайларын жақсарту бойынша тапсырмалар бергенін айтты.
— Қазіргі «Унаа» орналасқан ғимарат талап етілетін стандарттарға сай емес және жалға алынған. Осыған байланысты мемлекеттік жер учаскесін жылдам беру, жобалау жасап, толық жағдаймен заманауи ғимарат салу туралы шешім қабылданды. Бүгін құрылысқа арналған капсула қойылды, — деді ол.
Меңгерушінің айтуынша, жаңа орталық барлық қажетті жағдайлармен қамтамасыз етіледі. Емтихан тапсыру процесі ыңғайлы әрі ашық болады, ал азаматтар үшін ең бастысы — қолайлы жағдай жасалады.
— Емтихандар енді күрделене түседі. Жақын арада бағдарлама 20 қарашаға дейін ұсынылады. Теориялық курс 384 сағатқа дейін ұлғаяды, практикалық дайындық әртүрлі ауа райы жағдайында өтеді — қыста мұзда, жаңбырлы күні және аптап ыстықта. Сол кезде ғана жүргізуші куәлігін алуға болады. Емтихан сұрақтарына келсек, қазір 2021 жылы қабылданған 700 сұрақ қолданылады. Бірақ біз 2 000–3 000 жаңа сұрақ енгіземіз. Емтихан алушылар болмайды, бағалауды жасанды интеллект жүргізеді. Бүкіл жүйе толық цифрлық түрде болады, — деп атап өтті Туманбаев.
