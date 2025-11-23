Қырғызстанда Жогорку Кенешке дауыс берушілердің түпкілікті тізімі жарияланды
Орталық сайлау комитетінің мәліметінше, 2025 жылдың 30 қарашасына тағайындалған мерзімінен бұрын өтетін парламенттік сайлауға арналған дауыс берушілердің соңғы тізімдерін Президент істері басқармасына қарасты «Кызмат» мемлекеттік мекемесі халықтың Бірыңғай мемлекеттік тізіліміндегі деректер негізінде жасаған.
Қорытынды тізімдер 2025 жылдың 25 қарашасына дейін 2492 сайлау учаскесінде қағаз түрінде ілінеді.
Тізімдегі сайлаушылар саны — 4 294 243 адам, оның ішінде:
Жынысы бойынша:
-
ерлер — 2 081 514 (48,47%)
-
әйелдер — 2 212 729 (51,52%)
Жасы бойынша:
-
18 жастағылар — 104 693 (2,44%)
-
19–35 жас — 1 707 851 (39,77%)
-
36–45 жас — 923 975 (21,52%)
-
46–55 жас — 650 851 (15,16%)
-
56–65 жас — 528 771 (12,31%)
-
66 жастан жоғары — 378 102 (8,80%)
ОСК сайлаушыларға өздерін тізімнен тексеру мүмкін екенін еске салады:
-
1255 немесе 119 қысқа нөмірлеріне қоңырау шалу арқылы;
-
өз сайлау учаскесінде;
-
tizme.gov.kg сайтында;
-
немесе 119 нөміріне төлқұжаттағы жеке сәйкестендіру нөмірді (ЖСН) көрсетіп SMS жіберу арқылы.
SMS жіберу мен қоңырау шалу тегін.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Қырғызстанда сайлаудан кейін жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырмақ болған 10 күдікті ұсталғаны анықталды.