Қырғызстандағы депутат сайлауы: 12 өтініш түсті, олардың қатарында Жогорку Кенеш төрағасы да бар
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғыз Республикасының Орталық сайлау және референдум өткізу жөніндегі комиссиясы (ОСК) 2025 жылғы 30 қарашада өтетін Жогорку Кенеш депутаттарын мерзімінен бұрын сайлауға қатысуға ниет білдірген азаматтардан өтініштер қабылдауды жалғастырып жатыр. Бұл туралы Кабар агенттігі жазды.
ОСК мәліметінше, бүгінгі күнге дейін барлығы 488 азамат өтініш тапсырған.
25 қазанда көпмандатты сайлау округтері бойынша 12 азаматтан өтініш түскен, олардың ішінде қазіргі Жогорку Кенеш төрағасы да бар:
Тургунбек уулу Нурланбек – Жогорку Кенеш төрағасы, №15 сайлау округі, өзін-өзі ұсыну
Мамырова Бөдөш Аманбаевна – уақытша жұмыс істемейді, №8 округ, өзін-өзі ұсыну
Субанов Айбек Манасбекович – Германиядағы елшілік қызметкері, №26 округ, өзін-өзі ұсыну
Рахман Медер – Қырғыз Республикасы Жогорку Кенеші төрағасының жанындағы көші-қон мәселелері жөніндегі кеңестің сарапшысы, №12 округ, өзін-өзі ұсыну
Эргешов Бекмурза Аскарбаевич – Қырғыз Республикасы Жогорку Кенешінің депутаты, №6 округ, өзін-өзі ұсыну
Садыкова Венера Нажимидиновна – уақытша жұмыс істемейді, №6 округ, өзін-өзі ұсыну
Эдилбеков Чолпонбек – «Большая медведица» компаниясының коммерциялық директоры, №29 округ, өзін-өзі ұсыну
Таштанбекова Мадина Таштанбековна – уақытша жұмыс істемейді, №29 округ, өзін-өзі ұсыну
Төлөмүшов Бегали Пирмаматович – «Интер Энерджи» ЖШС-нің бас директоры, №2 округ, өзін-өзі ұсыну
Джалилов Азамжан Абдуллажанович (онлайн) – Өзген қалалық кеңесінің төрағасы, №9 округ, өзін-өзі ұсыну
Умарбеков Боронбай Баитович (онлайн) – Ош электр желілері кәсіпорны бөлім бастығының орынбасары, №9 округ, өзін-өзі ұсыну
Қадырова Жылдызкан Турумбековна (онлайн) – адвокат, №9 округ, өзін-өзі ұсыну
еске салады: Жогорку Кенеш депутаттарын мерзімінен бұрын сайлауға қатысуға өтініш қабылдау 2025 жылғы 30 қазан күні сағат 18:00-де аяқталатынын ОСК еске салды.
Айта кетейік, бұған дейін Қырғызстандағы парламенттік сайлауға қай партиялар қатысуға ниетті екенін жазған болатынбыз.