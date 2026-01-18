KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:47, 18 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қырғызстанның оңтүстігінде 3 баллдық жер сілкінісі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанның оңтүстігінде 3 баллдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы Ұлттық ғылым академиясының Сейсмология институты хабарлады, деп 24 kg жазды.

    жер сілкінісі
    Фото: freepik

    Институттың мәліметінше, жер сілкінісінің дүмпуі 17 қаңтар күні 19:11-де тіркелген.

    Жер сілкінісінің эпицентрі Қырғызстан аумағында, Советский ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 5 км, Сары-Өтек ауылынан оңтүстік-шығысқа 9 км, Қызыл-Коргон ауылынан оңтүстік-шығысқа 18 км және Баткен қаласынан солтүстік-шығысқа 42 км қашықтықта орналасқан.

    Толқындардың күштілігі Советский ауылында 2,5 балл болды.

    Еске сала кетейік, бұған Камчаткада магнитудасы 5,4 болатын жер сілкінісі тіркелген еді.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Қырғызстан Жер сілкінісі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар