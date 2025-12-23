Қырғызстанның шоғырландырылған бюджеті 1 трлн сомнан асты
БІШКЕК. KAZINFORM — Елдің 2025 жылғы шоғырландырылған бюджеті алғаш рет 1 трлн 93 млрд сомға жетті. Бұл туралы министрлер кабинетінің басшысы Адылбек Қасымалиев Жогорку Кенеш комитеттерінің кеңейтілген отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Адылбек Қасымалиев мемлекет экономикасы тұрақты даму көрсетуін жалғастырып отырғанын атап өтті. 2025 жылы елдің шоғырландырылған бюджеті алғаш рет 1 трлн сомдық тарихи межеден асты. Бұл көрсеткішке жоспарланған мерзімнен екі жыл бұрын қол жеткізілді.
— 2025 жылы стратегиялық салаларға, соның ішінде «Элдик Банк» пен энергетикалық компанияларды капиталдандыруға, Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолын, Қамбарата-1 су электр станциясын және Мемлекеттік ипотекалық компанияны салуға қомақты бюджеттік қаражат бөлінеді. Капиталдық салым көлемі бес есе артты — 10 млрд сомнан 51,7 млрд сомға дейін, — деп баяндады үкімет басшысы.
2024 жылдың қорытындысы бойынша жан басына шаққандағы ЖІӨ 2513 АҚШ долларын құрады, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 86%-ға көп. Бұл көрсеткіш 2025 жылы 2800 АҚШ долларына дейін артады деп болжанып отыр.
Қараша айының соңында Қырғызстан Ұлттық банкі есептік мөлшерлемені 11%-ға дейін көтергенін жазған болатынбыз.
Сондай-ақ Қырғызстанда тұтыну бағалары мен тарифтері осы жылдың алғашқы 10 айында 2024 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 8,3%-ға өскенін хабарладық.