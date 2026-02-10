Қырғызстанның ҰҚМК басшылық құрамында ауыс-түйіс болды
БІШКЕК. KAZINFORM – Қамчыбек Ташиев министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – ҰҚМК төрағасы қызметінен босатылды.
Бұл туралы Қырғызстан Республикасы Президентінің әкімшілігі хабарлады.
– Мен бұл шешімді ең алдымен мемлекетіміздің мүддесі үшін, қоғамдағы, соның ішінде мемлекеттік органдар арасындағы бөлінудің алдын алу және керісінше – бірлікті нығайту мақсатында қабылдадым, - деп мәлімдеді президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевтің отставкаға кетуіне қатысты түсінік беріп.
Жумгалбек Шабданбеков ҰҚМК төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалды. Оның кандидатурасы Қырғызстан Республикасы Жогорку Кенешіне ҰҚМК төрағасы қызметіне тағайындауға бекіту үшін ұсынылып отыр.
Кабар агенттігінің хабарлауынша, ҰҚМК басшысының ауысуынан кейін төрағаның үш орынбасары қызметінен босатылды.
Қырғыз Республикасы Президенті әкімшілігінің мәліметінше, тиісті жарлықпен келесі тұлғалар қызметінен босатылды:
* Қурванбек Авазов – ҰҚМК төрағасының бірінші орынбасары;
* Даниэл Рысалиев – ҰҚМК төрағасының орынбасары – Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру орталығының директоры;
* Элизар Сманов – ҰҚМК төрағасының орынбасары – Лаңкестікке қарсы орталықтың директоры.
Бұған дейін Қырғызстан Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы Камчыбек Ташиев сыбайлас жемқорлықпен күрестің жеке өміріне де әсер еткенін айтқан болатын.