Қырғызстанның ЖІӨ көлемі 1,4 трлн сомнан асты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың басынан бері Қырғызстан экономикасының нақты өсім қарқыны 10 пайыздан жоғары болды. Бұл туралы Қырғыз Республикасы Министрлер Кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев аппараттық кеңесте мәлімдеді, деп жазады Kazinform.
Ұлттық статистикалық деректерге сәйкес, 2025 жылдың қаңтар-қазан айларындағы ЖІӨ көлемі 1 трлн 427,3 млрд сомды құрады.
Адылбек Қасымалиевтің айтуынша, нақты өсім қарқыны 10 пайыз деңгейінде сақталған. Сала бойынша өсім мынадай:
• Құрылыс саласы — 27,7%
• Қызмет көрсету секторы — 8,8%
• Ауыл шаруашылығы — 2%
• Өнеркәсіп — 9,9%
Премьер атап өткендей, бірқатар бағыттарда ерекше жоғары өсім тіркелген:
• Фармацевтика — 2 есе
• Тамақ өнімдері өндірісі — 33,6%
• Резеңке және пластмасса бұйымдары мен құрылыс материалдары — 33,8%
• Химия өнеркәсібі — 19,6%
• Тоқыма және киім өндірісі — 9,4%
• Пайдалы қазбалар өндіру — 17,1%
«Бұл – экономикалық белсенділіктің оң динамикасын көрсететін маңызды нәтижелер», — деді Қасымалиев.
Инфляция да белгіленген. 2025 жылдың қаңтар-қазан айларында тұтыну бағаларының жалпы өсімі 7,1% болды. Қырғызстан Ұлттық статистикалық комитетінің деректеріне сәйкес:
• Тағам өнімдері мен алкогольсіз сусындар — 7,4%
• Алкоголь өнімдері және темекі — 6,7%
• Тауарлар (азық-түлік емес) — 5,6%
• Халыққа көрсетілетін қызметтер тарифтері — 8,9%
Айта кетейік, Қырғызстанда бірыңғай QR-төлем жүйесі бойынша рекорд жаңарып келеді.