    01:25, 18 Қараша 2025

    Қырғызстанның ЖІӨ көлемі 1,4 трлн сомнан асты

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың басынан бері Қырғызстан экономикасының нақты өсім қарқыны 10 пайыздан жоғары болды. Бұл туралы Қырғыз Республикасы Министрлер Кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев аппараттық кеңесте мәлімдеді, деп жазады Kazinform.

    Парламентские выборы в Кыргызстане: выдвинуты 589 кандидатов
    Фото: Қырғыз Республикасы Президентінің баспасөз қызметі

    Ұлттық статистикалық деректерге сәйкес, 2025 жылдың қаңтар-қазан айларындағы ЖІӨ көлемі 1 трлн 427,3 млрд сомды құрады.

    Адылбек Қасымалиевтің айтуынша, нақты өсім қарқыны 10 пайыз деңгейінде сақталған. Сала бойынша өсім мынадай:

    • Құрылыс саласы — 27,7%
    • Қызмет көрсету секторы — 8,8%
    • Ауыл шаруашылығы — 2%
    • Өнеркәсіп — 9,9%

    Премьер атап өткендей, бірқатар бағыттарда ерекше жоғары өсім тіркелген:

    • Фармацевтика — 2 есе
    • Тамақ өнімдері өндірісі — 33,6%
    • Резеңке және пластмасса бұйымдары мен құрылыс материалдары — 33,8%
    • Химия өнеркәсібі — 19,6%
    • Тоқыма және киім өндірісі — 9,4%
    • Пайдалы қазбалар өндіру — 17,1%

    «Бұл – экономикалық белсенділіктің оң динамикасын көрсететін маңызды нәтижелер», — деді Қасымалиев.

    Инфляция да белгіленген. 2025 жылдың қаңтар-қазан айларында тұтыну бағаларының жалпы өсімі 7,1% болды. Қырғызстан Ұлттық статистикалық комитетінің деректеріне сәйкес:

    • Тағам өнімдері мен алкогольсіз сусындар — 7,4%
    • Алкоголь өнімдері және темекі — 6,7%
    • Тауарлар (азық-түлік емес) — 5,6%
    • Халыққа көрсетілетін қызметтер тарифтері — 8,9%

    Айта кетейік, Қырғызстанда бірыңғай QR-төлем жүйесі бойынша рекорд жаңарып келеді.

