    17:54, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Кирилл Курдиди велотректен Азия чемпионатында алтын медаль алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Кирилл Курдиди велотректен Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына алғашқы алтын медаль салды. 

    Фото: ҰОК

    ​Филиппиннің Тагайтай қаласында өтіп жатқан велотректен Азия чемпионатының шешуші жарыс күні аяқталды.

    Ерлер арасындағы 1 шақырым бәсекеде Кирилл Курдиди сары құрлық чемпионы атанды.

    Жүлдегерлер мынадай:

    1. Кирилл Курдиди (Қазақстан) - 59.915 секунд.
    2. Хан Ксие (Қытай) - 59.929
    3. Риото Ичида (Жапония) - 1:00.614.

    ​Айта кетейік, бұл - Тагайтайдағы Азия біріншілігінде Қазақстан құрамасы иеленген алғашқы алтын медаль. Осыған дейін элита санатында өнер көрсеткен отандық велошабандоздар 3 күміс және 1 қола жүлде жеңіп алған.

    Назым Бөлесова
