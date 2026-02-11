KZ
    Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 11 ақпандағы жарыс кестесі

    ЛИВИНЬО. KAZINFORM — 11 ақпан күні Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындарының бесінші жарыс күні басталды.

    Қысқы Олимпиада
    Фото: Сәли Сабыров

    Бүгін 7 қазақстандық спортшы үш спорт түрінен жарыс жолына шығады.

    Қазақстан құрамасының жарыс кестесі:

    14:00 — шаңғы қоссайысы, қалыпты тұғыр
    Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров.

    15:00 — фристайл-могул, екінші іріктеу (әйелдер)
    Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова.

    17:45 — шаңғы қоссайысы, шаңғы жарысы
    Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров.

    18:15 — биатлон, жекелей жарыс (әйелдер)
    Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева.

    18:15 — фристайл-могул, финал (әйелдер)
    Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова (іріктеуден сәтті өткен жағдайда).

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, Олимпиаданың үшінші күні Норвегия құрамасы 6 медаль еншілеп, жалпы есепте әлі көш бастап келе жатыр.

