    01:57, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 12 ақпандағы жарыс кестесі

    ЛИВИНЬО. KAZINFORM — 12 ақпан күні Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындарының бесінші жарыс күні басталды. 

    Олимпиада
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Бүгін 7 қазақстандық спортшы төрт спорт түрінен жарыс жолына шығады.

    Қазақстан құрамасының жарыс кестесі:

    15:30 — тау шаңғысы, супергигант (әйелдер)

    Қатысушы: Александра Скороходова

    16:15: фристайл-могул, бірінші финал (ерлер)

    Қатысушы: Павел Колмаков

    17:00 — шаңғы жарысы, жекелей сайыс (әйелдер)

    Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко

    20:30 — конькимен жүгіру, 5000 м (әйелдер)

    Қатысушы: Надежда Морозова

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, қазақстандық могулшы қыздар Олимпиада ойындарының финалдық кезеңінде өнер көрсетті.

    Сонымен қатар, ұлттық Олимпиада көмитеті төрағасы Геннадий Головкин ел құрамасын қолдау үшін арнайы Ливиньо қаласына келді.

    Мұхтар Қалимоллаұлы
