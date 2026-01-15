Қытай 13 жыл қатарынан онлайн-ритейлдің ең ірі нарығы мәртебесін сақтап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай электрондық коммерция нарығы көлемі бойынша әлемде ең ірі ел мәртебесін 13 жыл қатарынан сақтап келеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі Xinhua агенттігіне сілтеме жасап.
Бүкілқытайлық электрондық коммерция мәселелері жөніндегі жұмыс кеңесінде жарияланған деректерге сәйкес, елдегі жылдық цифрлық тұтыну көлемі 23,8 трлн юаньға (шамамен 3,39 трлн АҚШ доллары) жеткен. «Жібек жолының электрондық коммерциясы» бастамасы аясында серіктес елдер саны 36 мемлекетке дейін артқан.
Соңғы бес жылда Қытайдың электрондық коммерция секторы жоғары сапалы даму моделіне көшіп, экстенсивті өсімнен технологиялық инновациялар мен сапа стандарттарын арттыруға басымдық берді.
Сала өнеркәсіпті жаңғыртудың, жұмыс орындарын құрудың, сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз ету, бұлтты есептеулер және үлкен деректерді өңдеу салаларындағы қызметтерді кеңейтудің негізгі қозғаушы күштерінің бірі болып отыр.
Қазіргі таңда Қытайдың электрондық коммерция секторында 78 миллионнан астам адам жұмыспен қамтылған. Байланысты салалардың қарқынды дамуы логистика секторындағы статистикамен де расталады: соңғы бес жылда жедел жеткізу көлемінің орташа жылдық өсімі шамамен 20 пайызды құраған.
Бұған дейін Қытай стриминг арқылы сатулар мен онлайн-саудаға бақылауды күшейтіп жатқаны хабарланған болатын.