Қытай 2025 жылғы басты ғылыми жетістіктерін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай 2025 жылдың қорытындысы бойынша негізгі ғылыми-техникалық жетістіктерін таныстырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл туралы Бейжіңде өткен жыл сайынғы «Чжунгуаньцунь» форумының ашылуында Қытайдың мемлекеттік жаратылыстану ғылымдары қоры мәлімдеді.
Биыл форум «Технологиялық және өнеркәсіптік инновацияларды терең ықпалдастыру» тақырыбымен өтіп жатыр. 25-29 наурыз аралығында ұйымдастырылған алаң іргелі зерттеулерді нақты өндірісте қолдануға бағытталған.
2025 жылдың басты ғылыми нәтижелерінің қатарында «Чанъэ-6» миссиясы арқылы алынған Айдың арғы бетінің топырағын зерттеу ерекше аталды. Бұл зерттеу алғаш рет Айдың арғы бетінің эволюциясын түсіндіруге мүмкіндік берді.
Сондай-ақ жаңа буын электроникасы мен кванттық технологияларға арналған аса жұқа әрі икемді алмаз қабықшаларын жаппай өндірудің инновациялық әдісі ұсынылды.
Бұдан бөлек, EAST термоядролық реакторы 100 млн градус температурада 1066 секунд бойы тұрақты жұмыс істеп, маңызды ғылыми нәтижеге қол жеткізді.
Қор директоры Доу Сяньканның айтуынша, Қытайда жыл сайынғы ең үздік он ғылыми жетістікті іріктеу тәжірибесі 2005 жылдан бері жүргізіліп келеді. Биыл финалистер 600-ден астам іргелі зерттеу жобасының арасынан таңдалған.
Бұған дейін Қытай ғалымдары болаттан 10 есе берік көміртекті талшық әзірлегені хабарланған болатын.