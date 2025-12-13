Қытай 2026 жылға қарай босануды толықтай тегін етпек
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай 2026 жылға қарай бүкіл ел бойынша тегін босануды қамтамасыз етуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Синьхуа.
Қытай 2026 жылға дейін ата-аналар үшін тегін босануды қамтамасыз ететін ауқымды жоспарды ұлттық медициналық сақтандыру жүйесі аясында жариялады.
Бұл бастама сенбі күні өткен денсаулық сақтау қауіпсіздігі жөніндегі ұлттық конференцияда таныстырылып, елдегі туу көрсеткішінің төмендеуін еңсеруге бағытталған кешенді стратегияның бір бөлігі ретінде ұсынылды. Негізгі мақсат — бала тууға байланысты қаржылық жүктемені азайту.
Билік өкілдерінің айтуынша, ұлттық медициналық сақтандыру қорының қаржылық мүмкіндіктерін ескере отырып, жүктілік кезіндегі тексерулерге кететін медициналық шығындарды өтеу көлемі кеңейтіледі.
Алдағы жылға қойылған мақсат — ел аумағында босануға кететін негізгі шығындарды толықтай сақтандыру бағдарламалары арқылы өтеу. Бұл жағдайда азаматтар сақтандыру полисінде қарастырылған стандартты акушерлік қызметтер үшін өз қалтасынан төлем жасамайды.
— Қазіргі таңда Цзилинь, Цзянсу және Шаньдун провинцияларын қоса алғанда, жеті өңірде стационарлық босану шығындары сақтандыру шеңберінде толық өтеліп отыр. Ресми тұлғалар бұл міндеттеме тек стандартты медициналық қызметтерге қатысты екенін атап өтті. Егер болашақ ата-аналар премиум санаттағы ауруханаларды немесе сақтандырудың базалық тізіміне кірмейтін дәрі-дәрмектер мен материалдарды таңдаса, қосымша шығындар өтелмейді, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар Қытай Халық Республикасының Медициналық қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік басқармасы икемді жұмыспен қамтылған азаматтарға, еңбек мигранттарына және жұмыспен қамтудың жаңа түрлеріндегі тұлғаларға жүктілік пен босануға арналған сақтандыруды кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұл шаралар да туу көрсеткішін ынталандыруға бағытталған.
Қазіргі уақытта Қытайда жүктілік пен босануға арналған медициналық сақтандыру шамамен 255 миллион адамды қамтиды.
Бұдан бұрын Қытай туу көрсеткішін арттыру үшін контрацептивтік құралдарға салық енгізетінін жазған едік.
Сонымен қатар Қытай Қаржы министрлігі биыл орталық бюджеттен бала күтімі бойынша субсидияларды төлеуге 90 миллиард юань (шамамен 12,6 миллиард АҚШ доллары) бөлінетінін мәлімдеді.