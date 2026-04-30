Қытай 30 жылда алғаш рет «Түрмелер туралы» заңды ауқымды түрде жаңартты
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың жоғарғы заң шығарушы органы «Түрмелер туралы» заңның жаңа редакциясын қабылдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі меншікті тілшісі Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Реформа сотталғандарды қайта әлеуметтендіру жүйесін жетілдіруге және қылмыстық-атқару мекемелерін басқару тиімділігін арттыруға бағытталған.
Аталған түзетулер соңғы 30 жылдағы осы саладағы заңнаманың алғашқы ауқымды қайта қаралуы болды. Жаңартылған редакцияда баптар саны 78-ден 121-ге дейін ұлғайтылған.
Құжатта үкімдердің орындалуына прокурорлық қадағалауды күшейту және түрмелерді әкімшілік басқарудың неғұрлым нақты стандарттарын енгізу қарастырылған.
Сондай-ақ заң сотталғандардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау нормаларын бекітеді. Соттар, прокуратура органдары мен түзеу мекемелері әкімшіліктерінің жұмысына ерекше назар аударылған.
Оларға жазаны жеңілдету және шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы істерді қатаң заң талаптарына сәйкес, уақтылы әрі бейтарап қарау міндеті жүктеледі.
Қытайдың әділет министрі Хэ Жун реформаның қажеттілігі қоғамдағы әділдік, заң үстемдігі және қауіпсіздікке деген сұраныстың артуымен байланысты екенін атап өтті.
Оның айтуынша, сот және құқық қорғау жүйесін жоспарлы түрде жетілдіру түрме жүйесінің жұмысына жаңа талаптар қойып отыр.
Заң жобасын талқылау барысында депутаттар құқықтық базаны кеңейтуге Қытайдағы қолданбалы психология саласының дамуы ықпал еткенін айтты.
Бұл бағытта білікті мамандар санының артуы психологиялық көмек пен түзету бағдарламаларын заңға енгізуге мүмкіндік берген.
Жаңартылған «Түрмелер туралы» заң 2026 жылғы 1 қарашадан бастап күшіне енеді.
