Қытай астанасында қазақ тілін меңгерген шетелдіктер өз шеберлігін көрсетті
Қытайдағы Қазақстан Мәдениет орталығында, Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшілігінің қолдауымен, 6 желтоқсанда шетелдіктер арасында қазақ тілін білуге арналған үшінші жыл сайынғы халықаралық конкурс өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Байқауға Пекин тіл және мәдениет университетінің, Далянь шет тілдер университетінің студенттері, сондай-ақ Қытай азаматтары арасындағы қазақ тілін үйреніп жүргендер қатысты.
Қатысушылар Қытай, Оңтүстік Корея, Ресей, Таиланд және Жапония елдерінен келген. Қонақтар қатарында ғылыми және білім беру мекемелерінің өкілдері, дипломаттар және қазақстандық студенттер болды.
Іс-шараның басында қатысушыларды Қазақстан Республикасының Қытайдағы елшілігінің кеңесшісі Асқар Шалқарбаев құттықтап, сөз сөйледі. Қытай тарапынан Пекин шет тілдер университетіндегі Қазақстанды зерттеу орталығының басшысы Сун Фань және Далянь шет тілдер университетінің оқытушысы Лоу Йихуа сөз сөйледі.
Спикерлер Қазақстанның мемлекеттік тілін үйренуге деген қызығушылықтың артып келе жатқанын және мәдениетаралық өзара іс-қимылды нығайту үшін осындай бастамалардың маңыздылығын атап өтті.
Байқау бағдарламасына қатысушылармен танысу, сұрақтарға жауаптар, зияткерлік тапсырмалар және шығармашылық қойылымдар кірді. Байқауға қатысқандар қазақтың белгілі ақындарының өлеңдерін мәнерлеп оқып, мемлекеттік Әнұранды және Қазақстанның танымал әндерін орындады, мультфильмдерді дыбыстап көрді.
Ұйымдастырушылар барлық қатысушының қазақ тілін және мәдениетін терең меңгергенін және шынайы қызығушылық танытқанын атап өтті. Байқау нәтижесі бойынша бірінші және екінші орын Далянь шет тілдер университетінің студенттері Гуань Хаонан мен Жу Сыи еншіледі. Үшінші құрметті орын бес адам арасында бөлінді. Жеңімпаздар мен барлық қатысушы грамоталармен және естелік сыйлықтармен марапатталды.
Конкурс аяқталғаннан кейін Kazinform тілшісі әділқазы мүшелері мен қатысушылармен сұхбаттасып, олардың шара туралы әсерлері, қазақ тілін үйренуге не түрткі болғанын және тіл үйрену процесінде қандай қиындықтарға тап болғанын сұрап білді.
Пекин шет тілдер университетінің қазақ тілінің оқытушысы Шолпан атты қатысушы Алматыда сегіз жыл бойы қазақ тілін оқығанын айтып берді. Оның айтуынша, қатысушылардың қазақ тілін білу деңгейі өте жоғары болған.
— Мені әсіресе қатысушылардың әртүрлілігі мен жас ерекшеліктері таңғалдырды. Бұрын байқауға негізінен қытайлық студенттер қатысатын, ал бүгін біз әртүрлі елдер өкілдерін көреміз, ең үлкен қатысушының жасы 62-де, — деді ол.
62 жастағы байқаушы Лю Сяолань ешкімнің көмегінсіз өзі дайындалып, мемлекеттік Әнұранды әсерлі орындауымен ерекше көзге түсті.
— Мен химикпін, өткен жылы зейнеткерлікке шықтым. Қазақ тілін 2020 жылы Димаш Құдайбергеннің әндерін алғаш естігенде үйренуге кірістім. Сол кезде оқу құралдарын сатып алдым, содан сабаққа кірістім, себебі маған бұл тіл шынымен ұнады, — деді ол.
— Тілге деген сүйіспеншілік менің ең күшті мотивациям болды. Күн сайын қазақ тілінде оқуға тырысатынмын, бастапқыда аздап қана есте сақтай алатынмын. Бірақ мен табанды болдым, әрбір әріпті қайта-қайта қайталап айта бердім. Кейін Димаштың барлық әнін орындадым. Мен сіздердің тіліңізді шынымен ерекше деп санаймын, сондықтан оны шынайы қызығушылықпен және ізденіспен үйренемін, — деді ол.
Айта кетейік, бірінші конкурс 2023 жылы Пекинде, екінші 2024 жылы Сианда өткен болатын. Биыл шара қайтадан ҚХР астанасына оралды.