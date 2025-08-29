Қытай билігі әлемдік деңгейдегі қалалық агломерациялар салуға ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Аймақта әлемдік деңгейдегі қалалық агломерацияларды құру «Бейжің-Тяньцзинь-Хэбэй», Янцзы өзенінің атырауы және «Гуандун-Гонконг-Макао» Үлкен шығанақ аймағында салынбақ, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Бұл туралы ҚХР Мемлекеттік кеңесі жариялаған қала құрылысы үлгілерінің трансформациясы туралы құжатта айтылған.
Трансформацияның басты мақсаты — 2035 жылға қарай «адамға бағдарланған заманауи қалаларды» салу.
Қытайдың оңтүстік-батысында және Янцзы өзенінің орта ағысындағы «Чэнду-Чунцин» экономикалық шеңберінің қалалық агломерациясын дамытуға, сондай-ақ ҚХР орталық және батыс аймақтарындағы қалалық кластерлердің рөлін күшейтуге назар аудару жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, шағын және орта қалаларды, соның ішінде Қытайдағы шекаралас елді мекендерді дамыту жеделдетіледі.
Қытай билігінің күш-жігері «ауылдық мигранттардың қала тұрғындарына көшіруіне» бағытталады.
Еске сала кетсек, 2023 жылы Қытайдағы урбандалу 66 пайызды құрады. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті 70 пайызға жеткізу жоспарда бар.
Қазір Қытайда қалалық тіркеусіз 170 млн еңбек мигранты бар.
