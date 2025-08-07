Қытай бюрократиямен күресу үшін жаңа ережелер енгізді
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай биліктің төменгі деңгейіндегі бюрократиялық жүктемені азайтудың жаңа ережелерін жариялады, деп хабарлайды Kazinform Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
ҚКП Орталық Комитеті мен ҚХР Мемлекеттік кеңесі дайындаған құжатта жиналыстар санын, құжаттама көлемін және жергілікті жерде тексеруді қысқарту қарастырылған. Шенеуніктерге қысқаша, мазмұнды материалдар дайындап, формализмге жол бермеу тапсырылады.
Жаңа ережеге сәйкес, жыл сайын берілетін құжаттардың көлемі қысқартылуы тиіс. Өткен жылдың шегінен асып кеткен бөлімдер жазбаша негіздеме ұсынуға міндетті. Көптеген құжат 4–5 мың таңбамен шектеледі.
Кешенді жиналыстарды жылына бір реттен өткізуге рұқсат етіледі. Мүмкіндігінше ведомстволық отырыстарды біріктіру керек. Басшылардың сөз сөйлеу ұзақтығы бір сағаттан аспауы керек. Аудио немесе бейнебайланыс арқылы қашықтағы жиналыстарға артықшылық беріледі.
Ережеде сондай-ақ мемлекеттік қызмет қосымшаларын әзірлеу және пайдалану ережелері бар. Әрбір ведомствода міндетті түрде келісу рәсімі бар төмен тұрған мемлекеттік органдарға бір ғана өтініш болуы мүмкін. Мұндай қызметтерді мәжбүрлеп пайдалануға, сондай-ақ оларды орнату немесе жүйелі түрде кіру негізінде қызметкердің жұмысын бағалауға тыйым салынады.
Жергілікті жерде атқарылып жатқан жұмыстардың тиімділігін тек азаматтардан түскен арыз-шағымдар санына қарап бағаламау керектігі де бөлек айтылады.
Еске сала кетейік, бұған дейін хабарлағанымыздай, Қытай табиғи апаттан зардап шеккендерге 142 миллион доллар бөлді.