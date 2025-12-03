Қытай дәрі-дәрмек бағасын тіркеу жүйесін іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай дәрі-дәрмек бағасын тіркеу платформасын іске қосты, ол баға белгілеудің ашықтығын арттыру және фармацевтикалық компаниялардың ішкі және халықаралық нарықтарға шығуын жеңілдетуі тиіс, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі.
ҚХР медициналық қамтамасыз ету мемлекеттік басқармасының хабарлауынша, компаниялар бағаны тіркеуге өтінімдерді өз бетінше бере алады және олардың растығы үшін жауапты болады. Платформа операторы бағаны қалыптастыру процесіне араласпайды.
Ведомствоның мәліметінше, жаңа жүйе өндірушілер жаңа дәрі-дәрмектерді шетелдік нарықтарға шығарған кезде кездесетін құрылымдық баға деректеріне қол жеткізудің ұзақ мерзімді мәселесін шешеді. Бұл шара сонымен қатар Қытай нарығына ең жаңа шетелдік дәрі-дәрмектер рұқсатын жеделдетеді деп күтіліп отыр.
Платформа нарықтық бағаларды тіркеу және анықтау бойынша стандартталған және ашық қызметтерді ұсынады. Жүйеге кіру осы сілтеме арқылы қолжетімді.
Қазіргі кезде Қытайдан және басқа елдерден, соның ішінде швейцариялық Roche компаниясынан келген тоғыз фармацевтикалық компанияның дәрі-дәрмектерінің алғашқы партиясын тіркеу аяқталды.
Осыған дейін Қытай туу көрсеткішін арттыру үшін контрацептивтік құралдарға салық енгізетінін хабарлаған болатынбыз.