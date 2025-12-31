KZ
    07:48, 31 Желтоқсан 2025

    Қытай екі жаңа жер серігін сәтті ұшырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Сәрсенбі күні Қытай елдің оңтүстігіндегі Хайнань арал провинциясында орналасқан Вэньчан ғарыш айлағынан екі жаңа жер серігін сәтті ұшырғаны белгілі болды. Бұл туралы Синьхуа жазды.

    ЕО спутниктік барлаудың жаңа желісін құруды жоспарлап отыр
    Фото: armenpress

    «Шицзянь-29А» және «Шицзянь-29Б» атты жер серіктері «Чанчжэн-7A» зымыран-тасығышының көмегімен Бейжің уақыты бойынша сағат 06:40-та ұшырылып, жоспарланған орбиталарына сәтті шығарылды.

    Жаңа жер серіктері негізінен ғарыш нысандарын анықтауға арналған жаңа технологияларды сынақтан өткізу үшін пайдаланылады деп жоспарланған.

    Аталған ұшырылым «Чанчжэн» зымыран-тасығыштар тобы үшін 623-ші ұшырылым болды.

    Бұдан бұрын Қытайдың «Чанчжэн-6А» зымыран-тасығышы жергілікті уақытпен 11 мамырда орбитаға үш электромагниттік бақылаушы «Яогань-40-02» жер серігін ұшырғанын жазған болатынбыз.

    Әлем жаңалықтары Қытай Ғарыш
