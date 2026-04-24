Қытай ғалымдары Айдан бұрын белгісіз екі минералды анықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай ғалымдары Айдан әкелінген үлгілерден бұрын ғылымға белгісіз болған екі минералды анықтады. Бұл жаңалық Қытайдың 11-ғарыш күні аясында Чэнду қаласында өткен рәсімде жарияланды, деп Global Times-қа сілтеме жасап Анадолы жазды.
Жаңа минералдар Чанъэ-5 миссиясы арқылы жеткізілген тау жыныстары мен топырақ үлгілерінен табылған. Фосфатты минералдарға «магнезиочангизит-(Y)» және «чангизит-(Ce)» атаулары берілді.
Бұл минералдар сирек жер элементтері фосфаттары санатына жатады және Халықаралық минералогиялық қауымдастық жанындағы жаңа минералдар, номенклатура және жіктеу комиссиясы тарапынан ресми түрде тіркелген.
Аталған жаңалық Қытайдың Айдағы минералдарды зерттеудегі екінші және үшінші жетістігі болды. Бұған дейін, 2022 жылдың қыркүйегінде, қытайлық ғалымдар «чангизит-(Y)» деп аталатын тағы бір минералды анықтаған еді.
Жаңа табыстарды ескере отырып, Айда анықталған минералдардың жалпы саны сегізге жетті. Бұған дейін бұл салада АҚШ пен Ресей көш бастап, алғаш болып Ай топырағының үлгілерін жинаған.
Айта кетейік, Чанъэ-5 миссиясы 2020 жылдың қарашасында ұшырылып, желтоқсан айында Жерге 1,73 кг Ай жыныстары мен топырағын жеткізген.
