Қытай Иран, Иордания, Ливан және Иракқа гуманитарлық көмек көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Иран, Иордания, Ливан және Ирак елдеріне шұғыл гуманитарлық көмек көрсету туралы шешім қабылдады. Бұл туралы ҚХР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Линь Цзянь мәлімдеді, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл көмек жергілікті тұрғындардың ауыр гуманитарлық жағдайын жеңілдетуге бағытталған.
— Жалғасып жатқан қақтығыс Иран және өңірдегі басқа елдердің халқы үшін ауыр гуманитарлық апаттарға әкелді. Қытай тиісті елдердің халықтарына терең жанашырлық білдіріп, моральдық қолдау көрсетеді, — деді дипломат кезекті баспасөз брифингінде.
Сондай-ақ Қытай алдағы уақытта да бейбітшілік орнатуға, атысты тоқтатуға, өңірдегі тұрақтылықты қалпына келтіруге және гуманитарлық дағдарыстың ушығуына жол бермеуге күш салатынын атап өтті.
Бұдан бұрын ЮНЕСКО Иран, Ливан және Израиль аумағындағы мәдени-тарихи нысандарға келтірілген залалды бағалап жатқанын жазған болатынбыз. АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған соққылары салдарынан кемінде төрт мәдени-тарихи нысан зақымданған,