Қытай қартаюды бәсеңдететін екпені сынақтан өткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайлық бір топ зерттеушілер ағзаның қартаю процесін бәсеңдететін екпені сынақтан өткізді, деп хабарлады Report.az Cell журналына сілтеме жасап.
Жасалған препарат иммундық жүйені күшейтіп, сенесцент жасушаларын жоюға бағыттайды.
Сенесцент — бөліну қабілетін жоғалтқан, бірақ әлі де сақталатын немесе тіндерде жиналып, олардың жұмысын бұзатын қартаю жасушаларының атауы. Қартаю белгілеріне төзімді генетикалық түрлендірілген дің жасушаларын енгізу айқын жасартатын әсерге қол жеткізуге мүмкіндік берді.
Зерттеу авторларының айтуынша, 12 апталық сынақтар кезінде мидың, есте сақтаудың, бұлшықет тінінің, репродуктивті функцияның және бірқатар ішкі органдардың жағдайының жақсарғаны байқалды. Сыртқы қартаюға қарсы әсері де байқалды: сынаққа қатысқандардың терісі мен шашы қалпына келу белгілерін көрсетті. Ғалымдар бұл әсерді шамамен жеті жыл «жасартуға» тең деп бағалайды.
Зерттеушілер жұмыстың ерте сатысында екенін және тәсілдің тиімділігі мен қауіпсіздігін растау үшін үлкенірек клиникалық сынақтар қажет екенін атап өтті.
Еске сала кетейік, Қытайдағы орташа болжамды өмір ұзақтығы 79 жылға жетті.