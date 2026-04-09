Қытай Қарулы күштердегі саяси тәртіп пен оқытуды күшейтпек
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қытайдың Қарулы күштерінде саяси тәртіпті нығайтып, кадрларды даярлау жүйесін жетілдіруге шақырды, деп хабарлайды Синьхуа.
Си Цзиньпин, сондай-ақ Қытай Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы және Орталық әскери кеңестің төрағасы ретінде Бейжіңдегі Қытай халық-азаттық армиясының Ұлттық қорғаныс университеті базасында өткен Қытай халық-азаттық армиясының жоғары буын кадрларына арналған оқу курсының ашылу рәсімінде сөз сөйледі.
Қытай көшбасшысы 2027 жылы атап өтілетін армияның құрылғанына 100 жыл толуын жаңа саяси деңгейде қарсы алуға шақырды.
Оның айтуынша, партия мен армияның бірлігі идеалдар мен сенімге негізделеді. Осыған байланысты Си Цзиньпин партия және әскер қатарында қызмет ету марксизмге шынайы сенім мен партия ісіне адалдықты талап ететінін атап өтті.
Си Цзиньпиннің айтуынша, жоғары лауазымды кадрлар ішкі партиялық тәртіпті қатаң сақтауда және шындықты айтуда үлгі болуы тиіс.
«Кез келген жеке пайдакүнемдік пен сыбайлас жемқорлық әрекеттері партияның табиғаты мен негізгі мақсаттарына қайшы келеді», – деді ол.
Сонымен қатар ол жоғары буын басшылары партия мен армияның үздік дәстүрлерін жаңғыртып, шенеуніктік менмендіктен арылып, революциялық жауынгердің шынайы болмысына оралуы қажет екенін атап өтті.
Қытай басшысы заң алдында бәрі тең екенін, заңдар мен нормативтік актілерді сақтау ешқандай ерекшелікке жол бермейтінін еске салды.
Си Цзиньпиннің айтуынша, жаңа тарихи жағдайда бұрын-соңды болмаған бірлікке сүйене отырып, халық армиясы қарулы күштерді нығайту мен дамыту жолында жаңа кезеңге қадам басады.
Айта кетейік, Қытай сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаһандық науқанды қайта бастады.