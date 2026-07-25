Қытай кибералаяқтарға қарсы халықаралық одақ құру туралы бастама көтерді
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай телекоммуникация және кибералаяқтыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық одақ құру туралы бастама көтерді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі Xinhua-ға сілтеме жасап.
Жұма күні өткен баспасөз мәслихатында ҚХР Қоғамдық қауіпсіздік министрлігі Альянсты іске қосу 2026 жылдың қыркүйегіне жоспарланғанын хабарлады. Құрылу рәсімі Цзянсу провинциясының Ляньюньган қаласында қоғамдық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі жаһандық форум аясында өтеді.
- Одақ әлемнің түкпір-түкпірінен құқық қорғау органдарының қатысуымен үкіметаралық ұйымға айналады. Оның мақсаты телекоммуникация және интернет саласындағы трансұлттық алаяқтықпен тиімді күресу болады, - деп атап өтті ҚХР МОБ қылмыстық іздестіру басқармасының бастығы Цзян Голи.
Оның айтуынша, қазір 40-тан астам ел альянсқа қосылуға дайын екенін білдірді.
Цзян Голи алаяқтық байланыс орталықтарының басым көпшілігі қазір ҚХР-дан тыс жерде орналасқанын атап өтті. Ведомство мұндай қылмыстардың жолын кесуді алдағы бес жылға басымдыққа айналдырды.
Соңғы жылдары Қытай 30-дан астам елмен осы саладағы ынтымақтастықты жандандырды. Жыл басынан бері Камбоджа, Лаос, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Шри-Ланка және басқа мемлекеттермен бірлескен әрекет нәтижесінде 20 мыңнан астам күдікті қамауға алынып, елге қайтарылған.
Айта кетейік, Қытай эмоционалды тәуелділік қаупіне байланысты ЖИ серіктестерін шектейді.