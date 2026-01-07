Қытай қос мақсатты тауарлардың Жапонияға экспортына бақылауды күшейтпек
АСТАНА. KAZINFORM – ҚХР-дың Коммерция министрлігі сейсенбі күні қос мақсатты тауарлардың Жапонияға экспортына қатаң шектеу енгізетінін мәлімдеді.
Қытай бұл шешімді ұлттық қауіпсіздікті қорғау және халықаралық міндеттемелерді орындау мақсатында қабылдап отыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Ведомствоның хабарлауынша, егер тауарды азаматтық және әскери мақсатта Жапонияның қорғаныс саласы тұтынатын болса, Бейжің бұл тауарлардың жеткізілуіне толықтай тыйым салмақ.
Жаңалықтың басты ерекшілігі экстерриториялық ауқымда қамтамасыз ету болып отыр.
— Ведомство таратқан мәлімдемеде айтылғандай, жоғарыда көрсетілген талаптарды бұза отырып, Қытай Халық Республикасынан шыққан қос мақсаттағы тауарлар мен технологияларды Жапониядағы ұйымдар мен жеке тұлғаларға берген немесе жеткізген кез келген ел мен өңірдің заңды және жеке тұлғалары қолданыстағы заңнамаға сәйкес заң алдында жауап береді.
Аталған шешім жарияланғаннан кейін бірден күшіне енді.
Осыған дейін Қытайдың 2026 жылы импорттық кедендік бажды уақытша төмендететіні туралы жаздық.