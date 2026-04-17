Қытай мамыр мерекелері алдында әуе рейстерін жаппай тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайда Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюіне байланысты авиациялық отын бағасының күрт өсуі Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріне рейстердің кеңінен тоқтатылуына әкеліп соғып, мамыр мерекелері алдында миллиондаған азаматтың саяхат жоспарларын бұзды, деп хабарлайды China Daily.
Air China, China Eastern, Spring Airlines, China Southern және лоукостер AirAsia сияқты жетекші қытайлық және аймақтық тасымалдаушылар бірқатар танымал бағыттарға қызмет көрсетуді тоқтатты. Бангкок, Пхукет, Куала-Лумпур және Вьентьян сияқты танымал туристік бағыттарға ұшу тоқтады.
Hangban Guanjia платформасының есебіне сәйкес, Сиань, Чунцин және Яньтайдан Пхукет пен Бангкокқа ұшатын рейстер сәуір айының басынан бері толық тоқтатылған. Шектеулер ресми түрде кем дегенде мамыр айына дейін ұзартылды.
Дағдарыс ұзақ қашықтыққа қатынайтын бағыттарға, әсіресе Ухань мен Гуанчжоудан Океанияға ұшатын рейстерге де әсер етті. Сәуір айында бұл бағыттарға ұшатын рейстердің тоқтатылу деңгейі 50%-дан асты, болжам бойынша, көрсеткіш келесі айда тағы өседі.
Үзілістердің негізгі себебі Вашингтонның Иран порттарын блокадаға алу туралы жариялауынан кейін мұнай бағасының күрт өсуі болды. Халықаралық келіссөздің сәтсіз аяқталуы аясында мұнай бағасы барреліне 104 доллардан асты.
Авиакеросин бағасын анықтайтын мазуттың құны 10%-ға өсті, бұл әуе компанияларының шығындарын күрт арттырды. Отын пайдалану шығынның 40%-ын құрайтындықтан, тасымалдаушылар ұшу кестесін қысқартуға және тарифтерді көтеруге мәжбүр.
Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы Ормуз бұғазындағы жағдай тұрақтанғанның өзінде жеткізілімдердің қалыпты жағдайға оралуы үшін бірнеше ай қажет болатынын ескертті. Осы арада Qantas және AirAsia сияқты компаниялар отынға қосымша ақыны көтеріп, ұшу жиілігін 10-20%-ға қысқартты.
