Қытай мен неміс электрлі көліктері Tesla-ны Еуропа нарығынан ығыстырып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Әлемдік нарықта, әсіресе Еуропада Tesla электромобильдерінің сатылымы құлдырап жатыр. Оған қытай мен неміс автоөндірушілері тарапынан бәсекелестіктің күшеюі басты себеп болып отыр, деп хабарлайды Reuters.
Еуропалық автомобиль өндірушілер қауымдастығының есебіне сәйкес, Tesla-ның Еуропадағы сатылымы қазан айындағы жылдық көрсеткіш бойынша 48,5%-ға төмендеді. Осы жылдың алғашқы он айында аймақтағы бренд сатылымы шамамен 30%-ға төмендеді, ал электромобильдердің жалпы сатылымы 26%-ға өсті.
Қазан айында қытайлық BYD Еуропада 17 470 автокөлік шығарды, бұл Tesla-дан екі есе көп. Volkswagen электромобильдерінің сатылымы қыркүйекке дейінгі кезеңде 78,2% - ға өсіп, 522 600 бірлікке жетті, бұл Tesla нәтижелерінен шамамен үш есе көп.
Дуйсбург-Эссен университетіндегі көлік талдау орталығының жетекшісі Фердинанд Дюденхеффер Илон Масктың проблемасы тек өзінің көліктері мен қытайлық өндірушілерде ғана емес, сонымен қатар еуропалықтардың оны қуып жетуінде екенін атап өтті.
Қытайда Tesla-ның сатылымы мен нарықтағы үлесі де азайып, күрт төмендейді. Компанияның жеткізілімдері қазан айында 35,8%-ға төмендеп, үш жылдағы ең төменгі деңгейге жетті. Қаңтар мен қазан айлары аралығында қытай нарығында сатылым 8,4%-ға төмендеді.
Tesla Chery сияқты жаңартылған қытайлық брендтердің, сондай-ақ жаңа ойыншылардың, соның ішінде Xiaomi-дің бәсекелестігіне тап болды, оның yu7 электромобилі маусым айында іске қосылғаннан кейін Y моделіне тез арада қарсылас болып үлгерді.
