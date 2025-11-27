KZ
    Қытай мен неміс электрлі көліктері Tesla-ны Еуропа нарығынан ығыстырып жатыр

    АСТАНА.KAZINFORM - Әлемдік нарықта, әсіресе Еуропада Tesla электромобильдерінің сатылымы құлдырап жатыр. Оған қытай мен неміс автоөндірушілері тарапынан бәсекелестіктің күшеюі басты себеп болып отыр, деп хабарлайды Reuters.

    Китайские и немецкие электрокары вытесняют Tesla с европейского рынка
    Фото: Синьхуа

    Еуропалық автомобиль өндірушілер қауымдастығының есебіне сәйкес, Tesla-ның Еуропадағы сатылымы қазан айындағы жылдық көрсеткіш бойынша 48,5%-ға төмендеді. Осы жылдың алғашқы он айында аймақтағы бренд сатылымы шамамен 30%-ға төмендеді, ал электромобильдердің жалпы сатылымы 26%-ға өсті.

    Қазан айында қытайлық BYD Еуропада 17 470 автокөлік шығарды, бұл Tesla-дан екі есе көп. Volkswagen электромобильдерінің сатылымы қыркүйекке дейінгі кезеңде 78,2% - ға өсіп, 522 600 бірлікке жетті, бұл Tesla нәтижелерінен шамамен үш есе көп.

    Дуйсбург-Эссен университетіндегі көлік талдау орталығының жетекшісі Фердинанд Дюденхеффер Илон Масктың проблемасы тек өзінің көліктері мен қытайлық өндірушілерде ғана емес, сонымен қатар еуропалықтардың оны қуып жетуінде екенін атап өтті.

    Қытайда Tesla-ның сатылымы мен нарықтағы үлесі де азайып, күрт төмендейді. Компанияның жеткізілімдері қазан айында 35,8%-ға төмендеп, үш жылдағы ең төменгі деңгейге жетті. Қаңтар мен қазан айлары аралығында қытай нарығында сатылым 8,4%-ға төмендеді.

    Tesla Chery сияқты жаңартылған қытайлық брендтердің, сондай-ақ жаңа ойыншылардың, соның ішінде Xiaomi-дің бәсекелестігіне тап болды, оның yu7 электромобилі маусым айында іске қосылғаннан кейін Y моделіне тез арада қарсылас болып үлгерді.

    Біз бұған дейін Франциядағы өртте ондаған Tesla электрокөлігі өртеніп кеткенін жазған болатынбыз.

