Қытай мен Өзбекстан археологтері Кува қалашығы қабырғаларының қалдықтарын тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай мен Өзбекстанның археологтер тобы Өзбекстан аумағындағы Кува қалашығының сақталған қабырғаларының бір бөлігін тапты, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі. Табылған нысандардың мерзімі б.з.д. III ғасырдан б.з. X ғасырына дейінгі кезеңді қамтиды.
Лоян–Ферғана бірлескен археологиялық экспедициясының қатысушылары бұл жаңалықты Ұлы Жібек жолындағы көне қалашықтың тарихи дамуын, сондай-ақ Шығыс пен Батыс арасындағы мәдени алмасуларды зерттеу үшін маңызды заттай дәлел деп бағалады. Сонымен қатар бұл жаңалық «Бір белдеу – бір жол» бастамасы аясындағы халықаралық археологиялық ынтымақтастықтың маңызды жетістігі болып саналады.
Аумағы 110 мың шаршы метрді құрайтын Кува қалашығының қирандылары Өзбекстанның шығыс бөлігіндегі Ферғана жазығында орналасқан. Ежелгі Жібек жолындағы маңызды тораптардың бірі болған бұл өңірдің Қытаймен байланыс тарихы екі мың жылдан астам уақытты қамтиды.
Археологтардың алдын ала қорытындысына сәйкес, бірнеше рет қайта қалпына келтірілген қалашықтың қорғаныс құрылыстары ұзақ уақыт бойы пайдаланылған. Олар Парфия патшалығы, Даюань мемлекеті, Соғды дәуірі, сондай-ақ Саманидтер билігі кезеңінде қолданылған.
– Қабырғаларды салу технологиясының эволюциясы әртүрлі кезеңдердегі сәулет өнерінің деңгейін, құрылыс материалдарын таңдауды, осы таңдауларға ықпал еткен мәдени әсерлерді, сондай-ақ мәдениеттің таралу жолдарын зерттеу үшін маңызды нақты дерек көзі болып табылады, — деді Қытай тарапынан бірлескен экспедиция жетекшісі Лю Бинь.
2023 жылы Қытайдың орталық бөлігіндегі Хэнань провинциясында орналасқан Лоян археология институты мен Ферғана мемлекеттік университеті (Өзбекстан) Кува қалашығының қирандыларында археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу үшін бірлескен археологиялық топ құрған.
Қазіргі уақытқа дейін қазба жұмыстары барысында сарайлар, қала қақпалары, қорған қабырғалары, тұрғын үйлер, көшелер мен қолөнер шеберханалары сияқты жәдігерлер табылғанын Лю Бинь мәлімдеді.
— Келесі жылы сарайлар аумағында жүйелі қазба жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Бұл қалашықтың жалпы жоспарлануын және функционалдық аймақтарға бөлінуін толық түсінуге мүмкіндік береді, — деп қосты ол.
