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    Қытай-Непал шекарасында екі қазақстандық турист іздестіріліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Табиғи апат болған Непал мен Қытай шекарасы аймағында Қазақстанның екі азаматшасын іздестіріліп жатыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады.

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    Фото: Анадолы

    Бұған дейін хабарланғандай, олардың бірі туристік топ құрамында екі ел арасындағы шекарадан өткен.

    — ҚР Сыртқы істер министрлігі жергілікті мемлекеттік органдармен арадағы жұмысты жалғастыруда, отандастарымыздың туыстарымен тұрақты байланыс орнатылған, — деді Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов.

    Әлеуметтік желіде жоғалған қазақстандық туристердің аты-жөні жарияланды. Олар – 1982 жылы туған Анна Щерба және Ирина Блонская.

    Бұған дейін Непал шекарасынан Қытайға өткен жалғыз қазақстандық турист іздестірілген еді.

    Су тасқыны құрбандарының саны 359-ға жетті, 1400 адам із-түзсіз жоғалған.

    Непал Турист Қытай Төтенше оқиғалар, апаттар
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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