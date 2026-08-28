Қытай-Непал шекарасында екі қазақстандық турист іздестіріліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Табиғи апат болған Непал мен Қытай шекарасы аймағында Қазақстанның екі азаматшасын іздестіріліп жатыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады.
Бұған дейін хабарланғандай, олардың бірі туристік топ құрамында екі ел арасындағы шекарадан өткен.
— ҚР Сыртқы істер министрлігі жергілікті мемлекеттік органдармен арадағы жұмысты жалғастыруда, отандастарымыздың туыстарымен тұрақты байланыс орнатылған, — деді Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов.
Әлеуметтік желіде жоғалған қазақстандық туристердің аты-жөні жарияланды. Олар – 1982 жылы туған Анна Щерба және Ирина Блонская.
Бұған дейін Непал шекарасынан Қытайға өткен жалғыз қазақстандық турист іздестірілген еді.
Су тасқыны құрбандарының саны 359-ға жетті, 1400 адам із-түзсіз жоғалған.