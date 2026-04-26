KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:19, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қытай Пәкістанның жер серігін ғарышқа ұшырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытай Пәкістанның «PRSC-EO3» жер серігін сәтті түрде ғарышқа ұшырды, деп хабарлайды Синьхуа.

    ракета-носитель «Чанчжэн-6В»
    Фото: Синьхуа

    Ұшыру Шаньси провинциясындағы Тайюань ғарыш айлағынан жүзеге асырылды. Спутник Бейжің уақытымен 20:15-те «Чанчжэн-6» зымыран тасығышының көмегімен орбитаға шығарылған.

    – Жер серігі белгіленген орбитаға сәтті жеткізілді, – делінген хабарламада.

    Бұл «Чанчжэн» сериясындағы зымырандардың 640-шы ұшу миссиясы болды.

    Айта кетейік, бұған дейін Қытай биыл ауқымды ғарыштық бағдарламаны жүзеге асыратыны хабарланды.

    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
