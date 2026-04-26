02:19, 26 Сәуір 2026 | GMT +5
Қытай Пәкістанның жер серігін ғарышқа ұшырды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай Пәкістанның «PRSC-EO3» жер серігін сәтті түрде ғарышқа ұшырды, деп хабарлайды Синьхуа.
Ұшыру Шаньси провинциясындағы Тайюань ғарыш айлағынан жүзеге асырылды. Спутник Бейжің уақытымен 20:15-те «Чанчжэн-6» зымыран тасығышының көмегімен орбитаға шығарылған.
– Жер серігі белгіленген орбитаға сәтті жеткізілді, – делінген хабарламада.
Бұл «Чанчжэн» сериясындағы зымырандардың 640-шы ұшу миссиясы болды.
Айта кетейік, бұған дейін Қытай биыл ауқымды ғарыштық бағдарламаны жүзеге асыратыны хабарланды.