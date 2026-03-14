Қытай сал ауруы кезінде қол қозғалысын қалпына келтіру үшін ми имплантын мақұлдады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Дәрі-дәрмек құралдарын қадағалау басқармасы сал ауруымен ауыратын науқастардың қол қозғалысын қалпына келтіруге арналған имплантацияланатын нейроинтерфейсті тіркеуді мақұлдады, деп хабарлайды Xinhua.
Құрылғыны Шанхайдағы Neuracle Technology компаниясы жасап шығарды. Бұл – коммерциялық мақсатта пайдалануға рұқсат алған әлемдегі алғашқы инвазивті медициналық құрылғы.
NEO жүйесі бірнеше компоненттен тұрады. Науқастың миына тиын өлшеміндегі кішкентай чип және электродтар имплантацияланады. Бұл электродтар мидың электрлік сигналдарын нақты уақыт режимінде оқиды. Кіріктірілген таратқыш бұл сигналдарды пациенттің қолын қозғалту ниетін танитын және пневматикалық қолғапты іске қосатын декодер бағдарламасына жібереді.
Бұл пациенттерге заттарды алу, оларды көтеру немесе су ішу сияқты негізгі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Жиынтыққа сондай-ақ құрылғыны орнатуға арналған хирургиялық жинақ және пациентті бақылау және емдеуге арналған бағдарламалар кіреді.
NEO жұлынның мойын омыртқасының зақымдалуына байланысты тетраплегиямен ауыратын және саусақтарымен ұстау қабілетін жоғалтқан 18 жастан 60 жасқа дейінгі пациенттерге арналған.
Имплантация эпидуралды әдіспен жасалады – құрылғы мидың қатты қабығының үстінде орнатылады. Бұл әдіс ми тіндерінің зақымдану қаупін азайта отырып, сигналдың жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Сымсыз қуат көзі және деректерді жіберу жүйесі құрылғыны бір отадан кейін ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндік береді. Имплантациядан кейін шамамен бір айдан соң пациенттер жүйені үйде өз бетінше пайдалана алады.
Бүгінгі күнге дейін бұл технология 36 клиникалық процедурада қолданылған: төрт пилоттық сынақ және жақсы клиникалық тәжірибе стандарттарына сәйкес жүргізілген 32 көп орталықты зерттеу. Барлық қатысушының ұстау функциясының әртүрлі дәрежеде жақсарғаны, ал кейбіреулерінде нейрондық байланыстың қалпына келуі және жүйке функциясының ішінара оралуы белгілері байқалды.
