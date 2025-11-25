KZ
    13:25, 25 Қараша 2025 | GMT +5

    Қытай «Шэньчжоу-22» ғарыш кемесін ұшырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың «Шэньчжоу-22» ғарыш кемесі сейсенбі күні Қытайдың солтүстік-батысындағы Цзюцюань ғарыш айлағынан ұшырылды, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі. 

    Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22
    Фото: Синьхуа

    ҚХР ғарышқа ұшыру бағдарламасы басқармасының мәліметінше, ғарыш кемесін ұшыру үшін Long March-2 °F Y22 зымыран-тасығышы пайдаланылған.

    Ведомство Қытай ғарыш станциясына қазан айында келген «Шэньчжоу-21» ғарыш кемесінің экипажы орбитада қалыпты жұмыс істеп жатқанын атап өтті.

    Еске сала кетсек, «Шэньчжоу-20» ғарыш кемесіне ғарыш қоқысы соғылғаннан кейін экипаждың 5 қарашаға жоспарланған оралуы кейінге қалдырылды. 15 қарашада үш қытайлық тайконавт 204 күндік миссиясын аяқтап, Жерге аман-есен оралды.

    Бұған дейін ғарышта ұзақ уақыт қалып қойған тайконавтар Жерге оралғанын жазған болатынбыз.

